Kolme PlayStation-peleihin perustuvaa elokuvaa ja seitsemän televisiosarjaa työn alla

Sony Picturesin Tony Vinciquerra jutusteli CNBC:lle tulevista suunnitelmistaan, mihin lukeutuu reilusti PlayStation-aiheista sisältöä.

Vinciquerra kertoi Sony Picturesin työstävän peräti kolmea PlayStation-lisensseihin perustuvaa elokuvaa ja seitsemää televisioprojektia. Näistä ensimmäinen on ensi keväälle ajoitettu Uncharted-elokuva, minkä lisäksi tiedossa on HBO-suoratoistopalveluun jossain välissä ilmestyvä The Last of Us -sarja. Muista projekteista ei ole toistaiseksi tietoa, eikä Vinciquerra myöskään avautunut toistaiseksi aiheesta enempiä.

Vinciquerra tuumailee lisäksi, että Sony Picturesin tarkoituksena ei ole siirtyä Warner Bros. -henkiseen lähestymistapaan elokuvien levityksen suhteen. Leffat saadaan siis jatkossakin ensin valkokankaille, minkä jälkeen levitysväylät laajenevat mahdollisia muita palveluja kohti.

