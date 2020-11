Druckmann ja HBO sitoutuivat The Last of Us -sarjan kokonaiseen kauteen

Naughty Dogin klassikkotarina The Last of Us on tulossa HBO:n sarjojen joukkoon.

HBO on tilannut täyden kauden The Last of Us -televisiosarjaa pelkän pilottijakson sijaan. Sarjan käsikirjoittajana ja johtavana tuottajana toimii Naughty Dogin varapääjohtaja ja kehittäjä Neil Druckmann yhdessä Craig Mazinin kanssa. Mazinin luomuksia ovat muun muassa vuoden 2019 draamasarja Chernobyl.

Muut tuotantotiimin jäsenet ovat Chernobyl- ja Game of Thrones -tuottaja Carolyn Strauss, Naughty Dogin Evan Wells sekä PlayStation Productionsin Asad Qizilbash ja Carter Swan. Sarjan ohjauksesta vastaa Chernobyl-, Breaking Bad-, Bates Motel- ja Vikings-ohjaaja Johan Renck.

HBO:n The Last of Us -sarja perustuu ensimmäiseen peliin, jossa Joel salakuljetti 14-vuotiaan Ellien karanteenialueelta. The Last of Us 2 -tapahtumat voivat hyvinkin olla mukana, kun otetaan huomioon sarjan kokonaisen kauden lukkoon lyöminen.

► HBO:n The Last of Us -sarjan pilottijakson ohjaa Emmy-palkittu Johan Renck