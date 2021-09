Konami laittoi Game Boy Advancen Castlevaniat yksiin kansiin – kokoelmapaketti nyt saatavilla

Konami julkisti viimeöisessä Nintendo Direct -lähetyksessä uuden Castlevania-kokoelmapaketin.

Kokoelma niputtaa yhteen kaikki kolme Game Boy Advancelle julkaistua Castlevaniaa eli Circle of the Moonin, Harmony of Dissonancen ja Aria of Sorrow'n. Bonuksena mukana on myös Dracula X, joka puolestaan on alun perin Super Nintendolle räätälöity versio PC Enginen Rondo of Bloodista.

Tuttuun tapaan uusiojulkaisu sisältää niin pelillisiä kuin kosmeettisiakin ekstroja. Pikatallennus- ja takaisinkelaus-ominaisuuksien lisäksi mukana on myös kosolti taidetta pelien tiimoilta sekä musiikkisoitin, jonka kautta voi nautiskella kunkin nimikkeen ääniraidasta sekä kerätä myös omat lempikappaleensa soittolistalle. Kokoelman jokaisesta pelistä on myös alueelliset versiot mukana, joten ei tarvitse tyytyä pelkästään (useimmiten) vesitettyihin euroversioihin.

Castlevania Advance Collection on nyt digitaalisesti saatavilla Switchille, PlayStation 4:lle, Xbox-konsoleille ja PC:lle Steam-kaupassa. Hintaa kokoelmalle kertyy pyöreästi 20 euroa.