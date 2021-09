Vintageautot vilisevät pian PlayStationilla – Art of Rally päräyttää Sonyn konsoleille lokakuussa

Art of Rally karauttaa PlayStationille ensi kuussa.

Kehittäjä Dune "Funselektor" Casu on vahvistanut kauniin rallipelinsä julkaistavan PlayStation 5- ja PlayStation 4 -konsoleilla lokakuun 6. päivänä. 60- ja 80-luvun väliselle aikajanalle sijoittuva Absolute Driftinkin kehittäneen studion peli julkaistiin alunperin syyskuussa 2020 PC:lle Steamin, GOG-kauppapaikan ja Epic Games Storen kautta. PC-julkaisua seurasivat Xbox One, Xbox Series X sekä Switch viime kuussa. Onpa Art of Rally pelattavissa myös Xbox Game Passinkin kautta.

KonsoliFIN Art of Rally -arvostelun voi lukea seuraavasta: Vuoden hauskin rallipeli heittää realismin romukoppaan.

PlayStation-version julkaisutraileria voi fiilistellä alta.