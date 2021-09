Ensimmäinen kuva HBO:n The Last of Us -sarjasta julki

The Last of Us -pelien ohjaajana toiminut Neil Druckmann on jakanut ensimmäisen kuvan HBO:lle kehiteltävästä The Last of Us -sarjasta.

Twitteriin The Last of Us -päivän kunniaksi jaettu kuva esittelee maailmalle ensimmäisen kerran tulevan projektin Pedro Pascalin esittämän Joelin ja Bella Ramseyn näyttelemän Ellien, joskin selkäpuolelta. Druckmann kertoo kuvan saatteessa yllättyneensä miten näyttelijät muistuttivat peleistä tuttuja hahmoja.

Katso kuva sekä twiitti alta.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!" The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead! Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Lisää aiheesta: