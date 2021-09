Super Nintendo -klassikko Actraiser koki kasvojenkohotuksen – uusversio nyt saatavilla

Square Enixin Super Nintendo -klassikko Actraiser julkaistiin yllättäen päivitetyssä muodossa.

Actraiser Renaissance tuo mukanaan päivitetyn grafiikan ohella myös tukun pelillisiä parannuksia, kuten automaattisen tallennuksen ja vaikeustason valinnan. Sivilisaation rakentaminen on myös suunniteltu uusiksi nykypelaajia silmällä pitäen ja taistelujärjestelmää paranneltu nykyaikaisempaan suuntaan. Alkuperäisen pelin ääniraidan säveltänyt Yuzo Koshiro on ollut mukana tekemässä myös päivitettyjä sävellyksiä, minkä lisäksi uusia biisejä on mukana viisitoista kappaletta. Jos uudet musiikit eivät syystä tai toisesta miellytä, on pelaajilla mahdollisuus vaihdella uuden ja vanhan ääniraidan välillä.

Alkuperäinen Actraiser julkaistiin Pohjois-Amerikassa Super Nintendolle vuonna 1991 ja Euroopassa vuonna 1993. Kokeellinen ja lämmöllä muisteltu teos yhdisteli perinteistä tasohyppelyä sekä niin sanottua jumalpeliä, jossa pelaajalla oli valta ohjailla sivilisaatiota haluamaansa suuntaan. Jatkoa saatiin verrattain nopeasti, sillä Actraiser 2 julkaistiin "jenkkilässä" myös -93 ja Euroopassakin seuraavana vuonna, mutta jatko-osa hylkäsi sivilaation rakentelun kokonaan keskittyen pelkkään tasohyppelyyn.

Actraiser Renaissance on nyt digitaalisesti saatavilla Switchille, PlayStation 4:lle, iOS- ja Android-laitteille sekä PC:lle Steam-kaupassa. Hintaa kertyy pyöreästi 30 euroa.