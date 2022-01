KonsoliFINin viikkokatsaus 01/2022: "Pokémon-peli" aikuisille, Beavisin ja Butt-Headin paluu ja Sonyn VR-tulevaisuus

Hyvää uutta vuotta!

Vuosi 2022 starttasi käyntiin melko hiljaisella uutisviikolla useimpien vielä sulatellessa jouluna kerättyä vararavintoa, mutta muun muassa Ubisoft oli jo ehtinyt palata töiden pariin. Ranskalaisyhtiö tiedottikin keskiviikkona 5. tammikuuta tuoreimmista suunnitelmista Ubisoft+ -palveluun liittyen. Samassa yhteydessä kerrottiin uutuuspeli Tom Clancy's Rainbow Six Extractionin saapuvan julkaisupäivänään Xboxin Game Pass -palveluun.

Sonylla näytti olevan kädet täynnä heti vuoden alkajaisiksi, sillä yhtiö valotti alkuviikosta Las Vegasin Computer Electronics Show -messuilla virtuaalitodellisuussuunnitelmiaan toimitusjohtaja Jim Ryanin johdolla. Tuotteen ulkoasu ja julkaisuajankohta ovat edelleen pelaavalle kansalle tuntemattomia, mutta päähineestä paljastettiin kuitenkin kosolti tietoa teknisiin aspekteihin liittyen.

Yhtiö sai lisäksi hyviä uutisia lukujen muodossa, sillä Ghost of Tsushiman kokonaismyynti ylitti taannoin kahdeksan miljoonan kappaleen rajan.

Ikoninen ääliökaksikko Beavis ja Butt-Head ovat tekemässä paluuta. Animaatiosarjan luoja Mike Judge vahvisti upouuden elokuvan olevan tekeillä ja sen on määrä ilmestyä tänä vuonna. Tarkkaa päivämäärää ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu.

E3 (Electronic Entertainment Expo) toteutetaan tänäkin vuonna etätapahtumana. Järjestävä taho eli Entertainment Software Association kokee koronaviruksen omikronvariantin sen verran suurena turvallisuusriskinä, että paikan päällä järjestettävät messut siirtyvät ainakin ensi vuoteen.

Arvostelupuolella oli tällä viikolla hiljaisempaa, sillä arviossa nähtiin vain yksi peli, eli Atluksen puoli vuosikymmentä työstössä ollut Shin Megami Tensei V. Lisäksi Emmi arvioi konkurssista nousseen amerikkalaisyhtiö Mad Catzin R.A.T. Pro X3 Supreme Edition -pelihiiren.

Senjan Kauhunväristyksiä-blogi jatkui tällä viikolla peräti kaksin kappalein. Toisessa käsitellään At the Mountains of Madness -kirjasarjan toista osaa, jonka upea kuvitus sekä tarina vakuutti lukijansa. Sen sijaan toisessa blogissa käsittelyssä olleet American Horror Storyn kymmenes kausi sekä sivusarja American Horror Storiesin jättivät katsojaansa lähtemättömän vaikutuksen, mutta negatiivisella tavalla.

Ilman artikkeleitakaan ei jääty. Petri listasi neljä pelielokuvaa vuodelle 2022. Mielenkiintoisinta on varmasti nähdä, miten ikoniset tasohyppelyhahmot pärjäävät tänä vuonna valkokankaalla. Segan Sonic-siili saa jatko-osan vuonna 2020 ilmestyneelle seikkailulleen, minkä lisäksi Nintendon Super Mario nähdään isolla ruudulla animaatiostudio Illuminationin toimesta. Vuoden ensimmäisessä yhteisartikkelissa puolestaan käsiteltiin vuosien varrella sattuneita hutiostoksia.

Lopuksi vielä muistutuksena, että vuoden klikatuimmat arviot ovat nyt luettavissa digilehden muodossa. Lisäksi KonsoliFIN vaikuttaa tuttuun tapaan myös somessa: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch & Discord. Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan! 🧡