Kotaku: Ubisoft työstää paraikaa alkuperäisestä Raymanista uusioversiota – hahmon luoja Michel Ancel suunnitteluvaiheessa mukana

Ubisoft työstää tällä hetkellä alkuperäisen Raymanin uusioversiota, kertoo verkkosivusto Kotaku.

Saitin saaman tiedotteen mukaan osa ranskalaisyhtiön Montpellier- ja Milan-studioiden kehittäjistä on siirretty työskentelemään projektin parissa, ja osa puolestaan muiden nimikkeiden tekijätiimeihin. Tuotanto on vasta alkutekijöissään, mutta tiedotteen mukaan tuleva Rayman-projekti on etenemässä suunnitteluvaiheesta pidemmälle.

Ubisoft lähestyi Kotakua sähköpostitse sen jälkeen, kun verkkosivusto Insider Gaming raportoi tahollaan Raymanin uusioversiosta, joka kantaa väitetysti koodinimeä “Project Steambot”. Saitin mukaan viimeisimpänä Prince of Persia: The Lost Crownin tehneen Montpellierin jaoston väkeä oltaisiin siirretty työstämään seuraavaksi uutta Rayman-projektia The Lost Crownin heikkojen myyntien vuoksi, ja samalla ainakin yksi suunniteltu lisäsisältöpaketti peliin sekä virallinen jatko-osa oltaisiin täten peruttu.

Insider Gaming raportoi samalla myös Ubisoftilla pitkään työskennelleen, Raymanin luojanakin tunnetun Michel Ancelin toimivan konsulttina projektin suunnitteluvaiheessa. Ranskalaisyhtiön tiedottaja on sittemmin vahvistanut väitteen oikeaksi, joskin Ancelin roolista ja sen luonteesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

On myös epäselvää, kenen toiveesta Ancel on projektiin palkattu, sillä erityisesti viimeisinä Ubisoft-vuosinaan miehellä oli toksisen johtajan maine. Ancelia syytettiin muun muassa työpaikkakiusaamisesta, ja hän lähti Ubisoftilta sekavissa merkeissä vuonna 2020.

90–luvulla alkunsa saaneen Rayman-sarjan viimeisin tasoloikka Rayman Legends nähtiin vuonna 2013. Ubisoft Milan on puolestaan julkaissut viimeisimpänä Mario + Rabbids: Sparks of Hopen.

