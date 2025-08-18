Logitech G PLAY -tapahtuma tuo syyskuussa pelimaailmaan elokuvamaisen spektaakkelin

Logitech G PLAY -tapahtuma tuo suorana lähetyksenä uutuustuotteita ja elämyksiä pelaajille.

Logitech järjestää 17. syyskuuta Madridissa kansainvälisen Logitech G PLAY -tapahtuman, jossa juhlistetaan pelaamisen läpimurtoja ja esitellään uusia pelituotteita. Tapahtuma nähdään suorana lähetyksenä YouTubessa, joten pelaajat ympäri maailmaa voivat hypätä mukaan tunnelmaan.

Ikoniseen Callao Cinemaan levitetään Logitech G:n tavaramerkkimäinen sininen matto, jolle astelee yli kahdenksankymmentä tunnettua sisällöntuottajaa ja peliharrastajaa. Heidän mukanaan tapahtumia seuraavat jokaisen omat yhteisöt, jotka kattavat yli 250 miljoonaa henkeä maailmanlaajuisesti. Illan aikana paljastetaan uusia Logitech G -tuotteita niin pelaamiseen, striimaamiseen kuin simulaattoreihinkin, ja luvassa on myös vuorovaikutteista ohjelmaa katsojille.

Logitechin EMEA-johtaja Yalcin Yilmaz lupaa, että tapahtuma yhdistää elokuvamaista jännitystä ja pelialan omaa luovuutta. "Ennen kaikkea kunnioitamme pelaajien luovuutta, moninaisuutta ja intohimoa maailmanlaajuisesti. Saamme pelaamisen sanoman kuuluville kaikkialle ja kaikille tuomalla tämän kaiken suoraan tapahtuman keskiöstä livestriimiin", Yilmaz toteaa.

Tilaisuus käynnistyy Logitech G:n YouTube-kanavalla 17. syyskuuta kello 18.00 Suomen aikaa ja jatkuu kello 23.00 asti. Varsinainen pääohjelma starttaa kello 20.00.

Lisää aiheesta: