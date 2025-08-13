Battle Royale -huuman aloittanut PUBG lakkaa olemasta vanhalla konsoliraudalla

PUBG: Battlegroundsia ei tahkotakaan enää järin pitkään Xbox Onella tai PlayStation 4:llä.

Battle Royale -pelien huuman aloittanut PlayerUnknown's Battlegrounds – sittemmin PUBG: Battlegrounds – julkaistiin alkujaan PC:lle vuonna 2017. Myöhemmin konsoleidenkin valikoimiin loikannut verkkoräiskintä on ollut menestys jokaisella alustallaan, mutta nyt luvassa on muutoksia.

Lisää aiheesta:

13.11. on vihoviimeinen päivä, kun PUBG: Battlegroundsia voi pelata vanhan konsoligeneraation masiinoilla. Kehittäjän mukaan täysi siirtymä modernimmille laitteille on välttämätöntä tulevien päivitysten ja tasaisemman peliympäristön saavuttamiseksi. Uudemmalla raudalla luvassa onkin parannettu ulkoasu, tasaisemmin rullaava ruudunpäivitys ja vähemmän suoranaisia kaatumisia – tämä varmasti kelpaa jokaiselle. Lisätietoja kehittäjän tiedotteesta, täältä.

Tätä nykyä ilmaispelattava PUBG: Battlegrounds on siis marraskuun 13. päivän jälkeen saatavilla vielä PC:lle, Xbox Series X|S:lle, PlayStation 5:lle sekä PUBG Mobilen muodossa Android- ja iOS-laitteille.