Minä en itke, sinä itket – Sims 4 Up on koskettavan tarkka luomus

Reddit-käyttäjä simplysimmer19 rakensi Up– kohti korkeuksia -talon The Sims 4:ssä.

Koskettavan Pixar-animaatio Upin Ellien ja Carlin mökki ilmapalloineen on uudelleenrakennettu The Sims 4 -simulaatiopelissä. Kaikki on kohdillaan pientä yksityiskohtaa myöten.

Simplysimmer19-nimimerkki jakoi luomuksensa Redditissä aiheuttaen laajaa liikutusta. Pelkän talon rakentamiseen tyytymättä käyttäjä myös uudelleenloi Up-elokuvan sydäntäsärkevän avauksen. Stop motion -animaatio kertoo Ellien ja Carlin katkeransuloisen tarinan. Sims 4 Up kuljettaa katsojan pariskunnan nuoren rakkauden huumasta hedelmättömyyden tuomaan tuskaan, ja lopulta Carlin hiljaisiin hyvästeihin.

Katso koko Sims 4 Up -pikarakennus ja stop motion alta.