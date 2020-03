Nier Replicant juhlii kymmenvuotispäiväänsä – Square Enix julkisti Nier: Automatan esiosan remasteroidun version

NieR Replicant ver.1.22474487139... -nimeä kantavan Nier Replicant -pelin remasteroidun version paljastettiin olevan kehityksessä.

Kulttiklassikko Nier Replicant julkaistiin huhtikuussa 2010 yksinoikeutena PlayStation 3:lle. Cavian kehittämän ja Square Enixin julkaiseman japanilaisen roolipeliseikkailun tarina jatkaa siitä, mihin Drakengardin (tunnettu myös nimellä Drag-On Dragoon) viides loppu jäi. Kohtalaisen synkkätunnelmaisessa mutta kiehtovassa pelissä seikkaillaan apokalyptisessa maailmassa, jossa veljen on määrä löytää parannus sisarensa kuolettavaan sairauteen. Vuonna 2017 julkaistu Nier: Automata on jatkoa Nier Replicantin kertomukselle.

Nier Replicantin versiopäivitystä työstää ToyLogic, ja se julkaistaan PlayStation 4:lla, Xbox Onella sekä PC:llä (Steam).

Square Enix julkisti myös NieR Re[in]carnation -mobiilipelin, jonka hahmosuunnittelusta vastaa Nier: Automatan hahmojen luoja Akihiko Yoshida.

