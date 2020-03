Lisää syitä pysyä kotosalla: Pokémon GO päästää pian kaveriporukat raidaamaan kotisohvilta käsin

Niantic on aiemminkin muokannut Pokémon GO -mekaniikkoja koronavirustilanteeseen sopivammiksi. Nyt luvassa on kenties toistaiseksi suurin uudistus.

Kehittäjät työstävät paraikaa uudistuksia useampia pelaajia vaativien Raid-tehtävien toteutukseen. Nianticin tarkoituksena on, että lopulta kaveriporukat voisivat osallistua niiden parhaiden taskuturrikoiden lahtaamiseen etänä, vaikkapa jokainen omalta kotisohvaltaan. Tämä taas luonnollisesti vähentäisi riskiä altistaa kanssaihmisiä maailmalla jylläävälle koronavirukselle. Taatusti monen karanteenissa lymyilevän kouluttajan odottaman uudistuksen aikataulusta ei kerrottu toistaiseksi yksityiskohtia.

Toinen työn alla oleva uudistus on jakaa kavereiden kanssa virtuaalisia muistoja aiemmin vierailluilta pokestopeilta – mitä se sitten tarkoittaakaan. Myös pelin Adventure Sync -ominaisuuden toimintaa pyritään parantamaan erityisesti sisätila-aktiviteetteihin sopivammaksi.

Pokémon GO on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.