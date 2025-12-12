Muutaman vuoden takainen jättimenestys Hogwarts Legacy ilmaiseksi Epic Games -pelikaupasta

Epic Games tarjoaa joulun kunniaksi jälleen ilmaispelejä.

The Game Awardsin aikaan tarjolle heitettiin kuitenkin poikkeuksellisen nimekäs seikkailu. Ilmaiseksi voi käydä nappaamassa talteen heittämällä vuoden 2023 myydyimmän pelin, Hogwarts Legacyn – KonsoliFINin arvostelun voi lukea täältä.

Avalanche Softwaren kehittämä Hogwarts Legacy säväytti ilmestyessään Harry Potter -faneja. Myös jonkinmoinen kohu nousi tuohon aikaan J. K. Rowlingin hyvin kyseenalaisten lausuntojen jälkimainingeissa, vaikka Potter-universumin luonut kirjailija ei suoranaisesti pelinkehitykseen osallistunutkaan. Niin tai näin, Hogwarts Legacyn voi käydä nappaamassa talteen maksutta aina joulukuun 18. päivään saakka.

Hogwarts Legacylle työstetään paraikaa myös jatkoa, mutta moisen julkaisupäivästä ei ole tällä haavaa vielä mitään hajua.