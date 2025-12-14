Resident Evil Requiemissa pelataan kahdella täysin erilaisella hahmolla – vanha kunnon Leon S. Kennedy tekee paluun

Capcom on paljastanut The Game Awardsin yhteydessä lisätietoja Resident Evil Requiemin pelimekaniikoista.
Raccoon Cityyn palaavan Resident Evil Requiemin tarina nivoutuu tällä kertaa kahden hahmon ympärille. Pelattavissa ovat siis sekä Grace Ashcroft että yksi sarjan ikonisimmista sankareista, Leon S. Kennedy.
Tilanteesta tekee poikkeuksellisen se, että kahden hahmon pelitilanteet eroavat toisistaan selvästi. Pelokkaan Gracen kohtauksissa hiiviskellään ja vältellään zombikohtaamisia siinä missä Leon rynnii vaaratilanteisiin aseet tanassa. Kehittäjät ovat kuvailleet eroavaisuuksia jopa niin suuriksi, että hetkittäin tuntuu tahkoavansa kahta tyystin eri peliä. Uutisen lopussa The Game Awardsissa nähty uusi traileri, jossa siis myös Leon nähdään zombilahtauksen parissa.
Resident Evil Requiem julkaistaan 27. helmikuuta PC:lle, Xbox Series X|S:lle, PlayStation 5:lle sekä Switch 2:lle.