Prime Videon Fallout-sarjaa esiteltiin lehdistölle – julkaisupäivä ja näyttävä traileri paljastettiin

Prime Videon Fallout-sarja ilmestyy huhtikuun 11. päivä. Tuore traileri esittelee käänteitä kaudesta, joka kertoo täysin alkuperäisen tarinan Falloutin universumista.

”Fallout 3:n jälkeen saimme paljon yhteydenottoja elokuva- ja tv-adaptaatiosta, mutta halusimme olla varovaisia”, toteaa Bethesda Games Studiosin Todd Howard medialle järjestetyssä virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa.

Vuonna 2008 julkaistu teos oli myös haukannut ison osan Jonathan Nolanin vapaa-ajasta, joten mahdollisuus työskennellä Howardin kanssa kiehtoi häntä. Juuri pelisarjan kolmas osa tuntuu olevan kiintopiste koko tuotannolle.

”Noin viisi vuotta sitten kävimme Toddin kanssa lounaalla ja löimme epävirallisesti kättä päälle, että lähdemme viemään projektia eteenpäin. Tunnuimme olevan alusta asti samalla aaltopituudella sarjan sisällöstä ja tunnelmasta”, paljastaa tuottajan ja ohjaajan penkillä viihtyvä Nolan.

Tekijätiimin mukaan tärkeintä olikin tuoda esiin pelien monimuotoisuus ja -puolisuus sekä tavoittaa Falloutien sekopäinen, musta huumori ja omalaatuinen tunnelma – unohtamatta ripausta optimismia. Laajasta maailmasta haluttiin autenttinen paikka: tätä varten tuotannossa käytettiin paljon käytännön efektejä ja oikeita lavasteita sekä lokaatioita.

Sarjan kolme päähenkilöä edustavat jokainen omaa erilaista näkökulmaa ydinsodan runtelemaan maailmaan. Naiivi ja viaton Lucy (Ella Purnell) on elänyt koko elämänsä holvin tarjoamassa turvassa, eräänlaisessa utopiassa, joka tarjoaa turvaa harvoille ja valituille. Maximus (Aaron Moten) palvelee Brotherhood of Steelin metallipuvussa, ja hän on joutunut kokemaan erämaan vaarallisuuden ja arvaamattomuuden.

Legendaarisen Walton Gogginsin tulkitsema The Ghoul elää sen sijaan täysin omien moraalikäsityksiensä mukaan. Raaka, omalaatuinen ja sairaalla huumorintajulla varustettu palkkametsästäjä on kokenut normaalin elämän ennen ydinsotaa, mikä on väkisinkin vaikuttanut miehen olemukseen.

Esitellyn perusteella sarjalta on lupa odottaa paljon. Lähdemateriaalia on selkeästi kunnioitettu, ja trailerin perusteella meno on juuri yhtä sekopäistä, yllättävää ja brutaalia kuin peleissäkin. Puvustus ja lavastus tukevat autenttista tunnelmaa.

Los Angelesin lähialueille sijoittuva Fallout-sarja julkaistaan kokonaisuudessaan Prime Videossa 11. päivä huhtikuuta. Uusimman trailerin voi katsoa alta.