Need for Speed Heat on ensimmäinen EA-nimike, joka saa ristiinpeluun – pelin viimeinen päivitys julkaistaan huomenna

Electronic Arts ja Criterion Games ilmoittivat lisäävänsä ristiinpelaamisen Need for Speed ​​Heatiin.

Huomenna 9. kesäkuuta saapuva päivitys tekee Need for Spead Heatista kaikkien aikojen ensimmäisen EA-nimikkeen, jossa päästään pelailemaan PC:n (Originin ja Steamin kautta), PlayStation 4:n ja Xbox Onen välillä. Päivitys on pelin viimeinen silaus, sillä Criterion Games keskittyy tästä lähtien puhtaasti seuraavan Need for Speed -nimikkeen kehittämiseen.

Criterion Gamesin toimitusjohtaja Matt Websterin mukaan studio on kuunnellut tarkasti pelaajien mielipiteitä kuluneen vuoden aikana. Tämän palautteen avulla on pyritty luomaan yhä parempi Need for Speed -peli, joka on sosiaalisesti yhtenäisempi ja toiminnantäyteisempi kuin yksinkään aiempi sarjan nimike.

Lisää Need for Speed -uutisia luvataan kerrottavan EA PLAY Live -tapahtumassa 18. kesäkuuta.

Need for Speed ​​Heat saapuu EA Accessiin sekä Origin Access Basiciin 16. kesäkuuta antaen kaikille tilaajille mahdollisuuden päästä Palm Cityyn.

Tarkemmat tiedot viimeisen Need for Speed ​​Heat -päivityksen sisällöstä voi lukaista täältä.