EA-tilauspalvelu parkkeeraa osaksi Steamia – useat studion PC-nimikkeistä jo saatavilla

Electronic Artsin yhteistyö Steamin kanssa syvenee.

Useat EA:n PC-nimikkeet ovat jo ostettavissa Steamin kautta, mukaan lukien Dragon Age II, Crysis 3 sekä Need for Speed ​​Heat. Pelit ovat tarjolla alennetuin hinnoin. Myös PC:lle kehitetyt uudet EA-nimikkeet julkaistaan ​ Steamissa muiden alustojen ohella, esimerkkinä legendaaristen strategiapelien päivätty kokoelma Command & Conquer Remastered Collection.

EA on juuri julkaissut Steamissa muun muassa seuraavat pelit lisäosineen:

Lisäksi konsolipelaajille tuttu EA Access -palvelu on tulossa Steamiin pian. Kuukausimaksullinen tilauspalvelu tarjoaa rajattoman pääsyn moniin EA:n nimikkeisiin. Tilaajille on luvassa myös erikoistarjouksia. EA:n vuodesta 2014 voimassa ollut palvelu on saatavilla tällä hetkellä Xbox One-, PlayStation 4- ja Origin-alustoilla.

Tarkkaa julkaisupäivää EA Accessille Steamissa ei ole ilmoitettu, mutta lehdistötiedotteessa mainittin palvelun starttaavan todennäköisesti tänä kesänä.