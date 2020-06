Animal Crossing: New Horizons kohtasi voittajansa – Minecraft Dungeons kohosi eShopin myydyimmäksi peliksi

Minecraft Dungeons on ohittanut Animal Crossing: New Horizonsin Nintendon eShopin myydyimpänä nimikkeenä.

Niin pelaajien kuin kriitikoidenkin toimesta mainiosti vastaanotettu Animal Crossing: New Horizons on möllöttänyt listan suvereenilla kärkipaikalla sitten maaliskuisen julkaisunsa. Ei kuitenkaan liene yllätys, että maailman myydyimmän pelin Minecraftin luolastoseikkailupainotteinen versio Minecraft Dungeons on ottanut ainakin hetkellisesti paikan listan kärjessä.

Minecraft Dungeons on saatavilla Switchin ohella PC:lle, PlayStation 4:lle sekä tietysti Xbox Onelle.