KonsoliFIN viikkokatsaus 23/2020: Black Lives Matter, The Last of Usin uudet tuulet, Pelaajacast nostalgisoi 20-vuotiaan KonsoliFINin hengessä

Tällä viikolla kuultiin KonsoliFIN-veteraaneja Pelaajacastissa, ja nostalgiapöhinä oli taattu.

KonsoliFIN täyttää tänä vuonna muikeat 20 vuotta! SEGA puolestaan juhli jo 60-vuotispäiviään ja julkaisi pienenpienen konsolin sekä uutisia pilvestä.

Petri Leskinen sai käsiinsä The Last of Us Part II:n -arvostelukoodin, joten odotetun pelin sisältöön päästiin vilkaisemaan aavistuksen verran.

Black Lives Matter -liike oli esillä laajalti ja useat peliyhtiöt ja -yhteisöt osoittivat tukeaan. Esimerkiksi Rockstar Games sulki Red Dead Onlinen sekä GTA Onlinen palvelimet hiljentyäkseen kunnioittamaan George Floydin muistoa.

Niin PS Blog kuin Xbox-kauppa porskuttavat kohti uudistuksia. Sonyn tulevan konsolin SSD:n kuultiin (jälleen kerran) olevan huippunopea. Square Enix kehittää uutta toimintaroolipeliä ja Rovio ostaa paukautti Darkfire Gamesin.

Arvostelun alla olivat Atomic Wolfin indieseikkailu Liberated sekä Easy Trigger Gamesin retrohenkinen räiskintä Huntdown, molemmat Nintendo Switchillä pelattuina. Striimitiimin ahkera uurastaja Toni Turunen jatkoi jo kymmeneen osaan ehtinyttä A Plague Tale: Innocence -savottaansa.

