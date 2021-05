The Last of Us -pelissä näytellyt Merle Dandridge hyppää samaan rooliin HBO:n The Last of Us -sarjassa

HBO:n The Last of Us -sarja on löytänyt Fireflies-ryhmittymän johtajansa.

Peleissä Marlene-hahmoa ääninäytellyt Merle Dandridge näyttelee sarjassa niin ikään Marlenea. Dandrigre on aiemmin nähty muun muassa Broadway-musikaaleissa sekä Sons of Anarchy- ja The Flight Attendant -sarjoissa.

Aiemmin tuotantoon on kiinnitetty Pedro Pascal (The Mandalorian) Joelin rooliin, Bella Ramsey (Game of Thrones) Ellieksi ja Gabriel Luna (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) Joelin nuoremmaksi veljeksi.

The Last of Us -sarja pohjaa samaa nimeä kantavaan peliin, jossa ihmiset pyrkivät selviytymään maailmanlopun jälkeisessä maailmassa. Tutummaksi pelisarjaan voi päästä oheisten linkkien kautta: