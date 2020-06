Osallistu The Last of Us Part II -kuvakilpailuun – palkintona PlayStation-tuotteita

The Last of Usin kauan odotettu jatko-osa julkaistaan 19. kesäkuuta yksinoikeudella PlayStation 4:lle. KonsoliFIN ja PlayStation Suomi juhlistavat tapahtumaa The Last of Us Part II -aiheisella kilpailulla.

PlayStation-yksinoikeuspelit ovat vuosikymmenten aikana esitelleet kiinnostavia, jopa ikonisia henkilöhahmoja, joista jokaisella on omat suosikkinsa. Tunneside pelihahmoihin on keskeisessä osassa myös The Last of Us -pelisarjassa, jossa Ellie ja Joel jatkavat nyt julkaistavan jatko-osan myötä vaellustaan pandemian runtelemissa Yhdysvalloissa. Omia huippuhetkiä pelihahmojen parissa pääset ikuistamaan ja jakamaan muiden kanssa kesäkuun kuvakilpailussa!

Säännöt ovat seuraavat:

Ota valitsemastasi PlayStation 4 -yksinoikeuspelistä mahdollisimman vaikuttava kuvakaappaus, joka kuvaa ystävyyttä, vanhemmuutta ja/tai muuta merkityksellistä ihmissuhdetta pelin henkilöiden välillä

Jaa se Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä tunnisteilla @KonsoliFIN ja #KFINkisa

Yksi kuva per osallistuja

Kuvat eivät saa sisältää juonipaljastuksia!

Kilpailuaika päättyy 21.6. klo 20:00

Ikäraja: K-18

Toimitus palkitsee kolme parasta seuraavilla palkinnoilla:

The Last of Us Part II -tuotepaketti, sis. kangaskassi, t-paita ja oheistuotteita sekä The Last of Us Part II -peli (K-18) The Last of Us Part II -peli (K-18) The Last of Us Part II -peli (K-18)

KonsoliFIN pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Lue lisää The Last of Us Part II -pelistä PlayStationin kotisivuilta.