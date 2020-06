The Last of Us Part II:n LEGO-traileri on nerokas pieni elämys.

Venäläinen yhden miehen Pavesome Films julkaisee YouTubessa uusintapainoksia elokuvien ja pelien trailereista sekä kohtauksista LEGO-tyylillä. Vuonna 2011 perustetulta kanavalta löytyy The Last of Us Part II -trailerin lisäksi muun muassa Avengers: Endgame - Official Trailer IN LEGO ja LEGO Whiplash - Not Quite My Tempo.

Katsele Pavel Prokhorovin luoma The Last of Us Part II - Lego Story Trailer alta.