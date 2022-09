PlayStation 5 -hitti Returnalin PC-versio näyttää entistäkin varmemmalta – video pelin PC-asetuksista valui julki

Kotimaisen Housemarquen Returnal näyttäisi entistäkin varmemmin tekevän tuloaan myös PC:lle.

Returnal julkaistiin viime vuonna PlayStation 5:lle pääsääntöisesti suitsutusten saattelemana. PC-versiosta on ollut puhetta siitä saakka, mutta virallinen julkistus on jäänyt toistaiseksi uupumaan – vihjeitä käännöksestä on toki tipahdellut linjoille pitkin matkaa.

Nyt Returnalin PC-versiosta on valunut julki video, jossa nähdään vilaus erityisesti tietokonelaitteistolle suunnatuista grafiikka-asetuksista. Varsin vakuuttavan oloisen videon aitoudesta voi tietysti olla montaa mieltä, mutta hyvin todennäköiseltähän pelin PC-versio alkaa jo vaikuttaa.

KonsoliFINin viiden tähden Returnal-arvion voi lukea täältä.

