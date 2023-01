Toistaiseksi PS5-yksinoikeutena nähty Returnal saa PC-julkaisunsa helmikuussa – myös rautavaatimukset paljastettiin

Returnal julkaistaan PC:lle helmikuun 15. päivä, kertoo PlayStation Blog.

Kotimaisen Housemarquen Returnal on ollut PlayStation 5 -masiinan yksinoikeus kevään 2021 julkaisustaan lähtien. PC-versio vahvistettiin kuitenkin joulukuun The Game Awardsin yhteydessä, nyt kyseisestä painoksesta on saatu julkaisupäivän ohella lisätietoja myös rautavaatimusten osalta – nämä upotettuna uutisen lopun kuvakaappauksessa.

Returnalista rupateltiin pelin ilmestymisen jälkeen KonsoliFIN Podcast -jaksossa numero 182. Tuolloin vieraaksi saatiin Housemarquen Eevi Korhonen. Jakson voi kuunnella täältä tai vaikkapa Spotifystä.

Returnal nappasi Tero Lepistön arvostelusta täydet viisi tähteä, joten PC-pelaajat lienevät omasta versiosta vähintäänkin mielissään.