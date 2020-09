Ubisoft Forward – kaikki tapahtumassa esitellyt trailerit

Ubisoft Forward -tapahtuma paljasti muun muassa täysin uuden nimikkeen, tuoretta materiaalia seuraavan sukupolven roolipelistä ja klassisen tasohyppelyn uusinnan.

Ubisoft kertoi myös, että Watch Dogs: Legionista löytyy räppäri Stormzyn sisältävä tehtävä.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game juhlii kymmenettä syntymäpäiväänsä uudelleenjulkaisun kautta.

Alta voi katsastaa kaikki Ubisoft Forwardissa esitellyt pelitrailerit.

Watch Dogs: Legion

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Riders Republic

A Game of Space

Scott Pilgrim vs. the World: The Game

Rainbow Six Siege: Shadow Legacy

Far Cry VR : Dive Into Insanity

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot

For Honor, vuosi 4 - kausi 3

__________________________________________________________________________________________