Quantum Error on PlayStation 5:n ensimmäinen varmistettu kauhupeli

PlayStation 5:n julkaisu lähestyy hitaasti mutta varmasti, ja ensimmäinen tulevalle konsolille varmistettu kauhunimike on Quantum Error.

Quantum Error on Kings of Lorn: The Fall of Ebris -studio TeamKill Median ensimmäisen persoonan ammuntapeli. Kosmiseksi kauhuksi tituleerattu selviytymisräiskintä julkaistaan PlayStation 4:lla ja PlayStation 5:lla.

Muita jo varmistettuja PlayStation 5 -julkaisuja ovat Counterplay Gamesin fantasiakötinä Godfall, Kylotonn Entertainmentin WRC 9 sekä Leyou Technologiesin ilmaispelattava Warframe.

Katso Quantum Errorin kiusoitteluvideo alta.

Godfall-paljastustraileri:

WRC 9 -julkistustraileri:

Warframen elokuvallinen avaustraileri: