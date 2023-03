Rainbow Six Siege -verkkoräiskinnässä ihastellaan taas söpöä sateenkaaren taikaa

Ubisoftin suositun Tom Clancy's Rainbow Six Siege -verkkopelin totiseen taistoon tuotiin jälleen ripaus taikaa.

Kolmatta kertaa Siegeen palaava Rainbow is Magic -tapahtuma saapui yksisarvisten, pehmoisten nallukoiden ja muiden söpöjen asioiden kera. Rajoitetun ajan pelitapahtuma on käynnissä tästä päivästä eli 29. maaliskuuta lähtien huhtikuun 19. päivään saakka.

Tapahtumalle uniikissa Bop the Teddy -pelitilassa pelaajat haastetaan suojelemaan ystävällistä herra Karhua. Vihollistiimin otsoparka pitää tosin saada pois päiviltä. Operaattorit on jaoteltu omiin arkkityyppeihinsä ja käytössä on loputtomasti uudelleensyntymiä. Koko nalletaisto käydään Presidential Plane -pelikartan hassutteluversiossa.

Jo pelkästään kirjautumalla peliin Rainbow is Magic -tapahtuman aikana lunastaa itselleen Magic Collection -paketin. Samaisia paketteja voi ansaita lisää suorittamalla pelin viikkohaasteita.

Kurkkaa Rainbow is Magic -tapahtuman traileriin alta.

