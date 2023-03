The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on valmis – legendaarinen tuottaja Eiji Aonuma esitteli pelin ominaisuuksia pitkällä videolla

Nintendo esitteli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomia uudella videolla.

The Legend of Zelda -sarjan tuottaja Eiji Aonuma kertoi heti lähetyksen aluksi Tears of the Kingdomin kehitystyön olevan päätöksessään, jotenka viivästyksiä ei liene luvassa. Tämän jälkeen Aonuma itse otti Switchin käteensä esitellen odotetun pelin ominaisuuksia ja taivaisiin saakka ulottuvaa Hyrulen maailmaa.

Linkin uusista kyvyistä nähdään muun muassa objekteja takaisinpäin kelaava Recall, jonka avulla pelaaja pääsee leijailemaan vaikkapa taivassaarille saakka. Fuse-taidolla taas voi yhdistellä pelimaailmasta löytyviä esineitä, esimerkkinä vaikkapa lekan muodostavat oksankarahka ja kivi. Myös valmiita aseita voi yhdistellä uudenlaisten tuotosten toivossa.

Lähetyksessä paljastettiin lisäksi aiemminkin huhuiltu Tears of the Kingdom -teemainen Switch-konsoli. Kyseinen OLED-malli nähdään kaupoissa pari viikkoa ennen peliä, huhtikuun 28. päivä. Masiinan kuvan voi katsastaa uutisen lopusta.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom julkaistaan Switchille toukokuun 12. päivä.