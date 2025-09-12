Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Borderlands 4 ampaisi Steamissa pelisarjan kärkeen heti julkaisun jälkeen
Lähettänyt Pe 12.09.2025 - 12:34 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Borderlands 4 julkaistiin PC:lle Steamin kautta ennen maailmanlaajuista konsolijulkaisua, ja peli nousi välittömästi alustan pelatuimpien Borderlands-nimikkeiden joukkoon.

Gearboxin uusin ammuskeluroolipeli keräsi linjoille ensimmäisen tunnin aikana huimat 148 000 samanaikaista pelaajaa, mikä tekee siitä koko Borderlands-sarjan suurimman hittihetken Steamin puolella. Tämän uutisen kirjoittamishetkellä korkein samanaikaisten pelaajien piikki on ollut jopa 240 219 käyttäjän kokoinen. Vertailun vuoksi Borderlands 2:n ennätyslukema 13 vuoden takaa oli 124 678, Borderlands 3:n 93 820 ja Borderlands: The Pre-Sequelin 68 238. Myös alkuperäisen pelin Game of the Year Edition jää selvästi jälkeen 23 655 pelaajallaan.

