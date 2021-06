Sentinels of Light -tapahtuma tuo yhteistä sisältöä Riotin peleihin – menossa mukana League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ja Valorant

Riot Games paljasti seuraavan suuren peliliikkeensä, joka on useaan peliin ulottuva Sentinels of Light -tapahtuma.

Sentinels of Light starttaa 8. heinäkuuta tuoden sisältöä League of Legendsiin, Wild Riftiin, Legends of Runeterraan, Teamfight Tacticsiin ja Valorantiin. Kaikki Riotin isot nimet ovat siis mukana ja kaikkien kyseisten pelien pelaajat pääsevät osallistumaan juhlintaan.

Sentinels of Light jatkaa tarinaa, joka alkoi tammikuussa Viegon paluusta Ruination-animaation kautta. Tapahtuman kyljessä julkaistaan myös seuraava uusi Lost Sentinel -hahmo, Akshan, joka seuraa aiemmin ilmestyneitä Viegoa and Gweniä.

Sentinels of Light -tapahtuma antaa pelaajille mahdollisuuden paikallisten yhteisöjen tukemiseen, sillä Riot Gamesin sosiaalinen vaikuttavuusrahasto on auki.

Alla olevalta videolta voi katsastaa osan tapahtuman mukana League of Legendsiin tulevista ulkoasuista.