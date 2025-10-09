Sonic Racing: CrossWorlds sai Minecraft-lisäosan – Steve, Alex ja Creeper kiihdyttävät mukaan kisaan

Sonic Racing: CrossWorlds sai vauhdikkaan lisäyksen, kun Minecraftin maailmasta tuttu kolmikko liittyi kisailuun.
Ensimmäinen kuudesta maksullisesta Sonic Racing: CrossWorlds -lisäsisältöpaketista on nyt julkaistu. Minecraft DLC -paketti tuo mukanaan pelattaviksi hahmoiksi Steven, Alexin ja Creeperin, uuden Minecart-ajokin sekä kokonaan uuden Minecraft World -radan. Lisäksi mukana on kuusi tarraa ajoneuvoon, viisi alkuperäistä Minecraft-biisiä uusine remix-versioineen sekä kuusi erilaista emotea jokaiselle hahmolle.
Lisäosa on ostettavissa erikseen ja sen saa myös osana kausipassia, joka kattaa kaikki kuusi tulevaa DLC-pakettia. Seuraavaksi luvassa on marraskuussa ilmestyvä SpongeBob SquarePants -paketti, jota seuraavat Pac-Man-, Mega Man-, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem- ja Avatar Legends -aiheiset lisäosat.