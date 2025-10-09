Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Sonic Racing: CrossWorlds - Minecraft Pack

Sonic Racing: CrossWorlds sai Minecraft-lisäosan – Steve, Alex ja Creeper kiihdyttävät mukaan kisaan
Lähettänyt To 09.10.2025 - 13:42 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Sonic Racing: CrossWorlds sai vauhdikkaan lisäyksen, kun Minecraftin maailmasta tuttu kolmikko liittyi kisailuun.

Ensimmäinen kuudesta maksullisesta Sonic Racing: CrossWorlds -lisäsisältöpaketista on nyt julkaistu. Minecraft DLC -paketti tuo mukanaan pelattaviksi hahmoiksi Steven, Alexin ja Creeperin, uuden Minecart-ajokin sekä kokonaan uuden Minecraft World -radan. Lisäksi mukana on kuusi tarraa ajoneuvoon, viisi alkuperäistä Minecraft-biisiä uusine remix-versioineen sekä kuusi erilaista emotea jokaiselle hahmolle.

Lisäosa on ostettavissa erikseen ja sen saa myös osana kausipassia, joka kattaa kaikki kuusi tulevaa DLC-pakettia. Seuraavaksi luvassa on marraskuussa ilmestyvä SpongeBob SquarePants -paketti, jota seuraavat Pac-Man-, Mega Man-, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem- ja Avatar Legends -aiheiset lisäosat.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Sonic Racing: CrossWorlds
Minecraft
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
PS4
Xbox One
Studiot: 
Sonic Team
Julkaisijat: 
SEGA
Lähde: 
Youtube @@SonictheHedgehog
Sega

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic