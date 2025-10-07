Painepesurit tulille ja paikat puhtaaksi: PowerWash Simulator 2 sai julkaisupäivänsä, vieläpä kuluvalle kuulle

PowerWash Simulator 2 on saanut julkaisupäivänsä kuluvan kuun loppupuolelle.
Rentoa painepesurointia tarjoava PowerWash Simulator 2 rakentuu hassunhauskojen (ja likaisten) ympäristöjen lisäksi yhteistyömoodin ympärille – tällä kertaa paikkoja päästään nimittäin puhdistamaan myös yhteistyössä kaverin kanssa. Putsausvälineistökin on tarjolla aiempaa monipuolisemmin, näin ainakin kehittäjät hehkuttelevat. Julkaisupäivää rummuttavan trailerin voi katsoa uutisen lopusta.
PowerWash Simulator 2 julkaistaan lokakuun 23. päivä PC:lle, PlayStation 4:lle, Switch 2:lle sekä Xbox Series X|S:lle – myös suoraan Game Passin valikoimiin.