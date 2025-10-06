Red Dead Redemption 2 ratsastaa väitetysti sittenkin uusille konsoleille

Rockstarin länneneepos Red Dead Redemption 2 näyttää sittenkin saavan uuden elämän nykyisen konsolisukupolven ja uuden Switch 2:n myötä.

Pitkään liikkuneet huhut pelin PS5-, Xbox Series- ja Switch 2 -versioista ovat jälleen nousseet pinnalle. Luotettavana pidetty sisäpiirilähde NateTheHate2 kommentoi X:ssä, että kauan toivotut porttaukset “ovat olemassa”, vaikkei julkaisuajankohdasta ole vielä tietoa.

Red Dead Redemption 2 ilmestyi alun perin PS4:lle ja Xbox Onelle lokakuussa 2018 ja saapui PC:lle seuraavana vuonna. Monet fanit ovat toivoneet nykysukupolven versiota GTA V:n tapaan, ja nyt näyttää siltä, että toiveet ovat vihdoin toteutumassa.

Rockstarin villin lännen seikkailu voi siis pian ratsastaa jälleen auringonlaskuun, tai nousuun, mikäli NateTheHate2:a on uskominen.

Lisää aiheesta: