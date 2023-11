South Park: Snow Day! sai ensimmäisen pelikuvatrailerinsa – julkaistaan ensi vuoden aikana

South Park: Snow Day! esittäytyy uuden pelikuvatrailerin ja kuvakaappausten voimin.

South Park: Snow Day! ei ole Stick of Truthin ja Fractured But Wholen kaltainen televisiosarjan tyyliä noudatteleva roolipeli. Sen sijaan tarjolla on yhteistyöhön kannustavaa 3D-toimintaa lumen saartamassa South Parkissa – kouluunkaan kun ei tarvitse mennä.

Hassunhauskaa sodankäyntiä voi harrastaa tällä kertaa peräti neljän hengen porukoissa, joko muiden pelaajien tai tekoälyn ohjastamien bottien kera. Kaikki televisiosarjasta tutut hahmot ovat luonnollisesti kuvioissa mukana, kuten traileri ja gallerian kuvakaappauksetkin osoittavat.

Question Gamesin kehittämä South Park: Snow Day! julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Switchille, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X:lle.