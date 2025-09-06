Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Metal Gear Solid Δ: Snake Eaterin myynnit hujahtivat miljoonalukemiin heti julkaisupäivänä
Lähettänyt La 06.09.2025 - 12:21 käyttäjä Jaakko Herranen

Metal Gear Solid -sarja kiinnostaa pelaajia edelleen, jopa uusioversion muodossa.

Vuoden 2004 klassikon uusiksi pistävä Metal Gear Solid Δ: Snake Eater julkaistiin elokuun 28. päivä. Jo samana päivänä hiiviskelyä kaipasi hurjasti pelaajia myyntien humahtaessa heti kättelyssä miljoonan paremmalle puolelle – lukemaan on laskettu niin fyysiset kuin digitaalisetkin kopiot kaikilla alustoilla.

Lisää aiheesta:

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater on kohtuullisen uskollinen versio alkuperäisteokselle. Ulkoasua on silti pistetty rankalla kädellä uusiksi, minkä lisäksi mukaan on heitetty modernimmat kontrollit ja muita elämää helpottavia parannuksia – jopa kokonaan uusi Fox Hunt -moninpelimoodi julkaistaan syksyn mittaan.

Aiheesta rupatellaan muuten lisää juuri ilmestyneessä KonsoliFIN Podcast -jaksossa, jossa vieraana valtavaksi Metal Gear -faniksi vuosien saatossa osoittautunut entinen Pelaaja-lehden päätoimittaja Ville Arvekari. Podcastin äärelle voi virittäytyä joko suoraan pääsivulta tai vaikkapa Spotifyn kautta, täältä.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

Pelit: 
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Konami
Julkaisijat: 
Konami
Lähde: 
Gematsu

