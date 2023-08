Starfield sai oman Imagine Dragons -biisin – Children of the Sky on kuunneltavissa nyt

Yhdysvaltalainen poprock-yhtye Imagine Dragons on julkaissut virallisen Starfield-kappaleen.

Children of the Sky -nimeä kantava biisi on nyt kuunneltavissa kaikilla yleisillä musiikkialustoilla. Yhtyeen jäsenet tunnustautuvat Bethesda-faneiksi ja kertovat yhteistyön olevan kunnia heille.

Imagine Dragons on julkaissut kappaleelle myös virallisen lyriikkamusiikkivideon, jonka voi katsastaa alta. Starfield puolestaan julkaistaan syyskuun 6. päivänä PC:lle ja Xbox Series S/X:lle, Game Pass mukaan lukien.

