Faaraon sikareita etsitään myöhemmin tänä vuonna – sarjakuvista tutun Tintti-lehtimiehen tuleva peli sai julkaisuajankohtansa

Sarjakuvista ja elokuvista tuttu Tintti, tuo oranssihiuksinen töyhtöhyyppä, nähdään myöhemmin tänä vuonna videopelin tähtenä.

Nimen Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh saanut nimike yhdistelee tuttuun tarinaan seikkailua ja ongelmanratkaisua sekä autoilla ja lentokoneilla päristelyä. Mukana faarao Kih-Oskhin hautaa etsimässä on totta kai Tintin uskollinen Milou-koira sekä monta muuta sarjakuvien sivuilla tavattua hahmoa.

Pendulo Studiosin työstämän tuotoksen kerrottiin jo aiemmin saapuvan pelaajien ulottuville tänä vuonna, mutta aika on nyt tarkentunut Microids-julkaisijan toimesta marraskuuksi.

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh saapuu PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle, Switchille ja PC:lle. Trailerin tulevasta voi katsoa alta.

