Pian kokataan Stardew Valleysta tuttuja ruokia – virallinen menestyspeliin perustuva keittokirja saapuu ensi vuonna

Videopeleistä ammentavat keittokirjat eivät ole uusi asia. Onhan tässä kategoriassa nähty muun muassa God of War -peleihin ja Destinyyn perustuvia opuksia. Nyt oman soppansa tähän lusikkaan laittaa Stardew Valleyn luonut ConcernedApe.

Ensi vuonna julkaistavassa The Official Stardew Valley Cookbook -opuksessa on lupausten mukaan 50 kappaletta Stardew Valleysta tuttua reseptiä aina kurpitsakeitosta vaaleanpunaiseen kakkuun ja maanviljelijän lounaaseen asti. Myös pelistä tutut Seafoam Pudding, Strange Bun ja Complete Breakfast ovat työstettävissä teoksen ohjeiden avulla.

Teoksen kerrotaan "juhlistavan sesongin raaka-aineita pelin inspiroivien ainutlaatuisten reseptien avulla". Tulevan teoksen julkaisupäiväksi on Amazonissa merkitty 16.4.2024.

Keittokirjan työstää ConcernedApen lisäksi Ryan Novak, kenen kynästä on lähtöisin muun muassa myös itse peliä koskeva opaskirja.

Maatilan hoitoon, siipan etsimiseen, eläinten hoitoon ja kyläläisten kanssa ystävystymiseen keskittyvä Stardew Valley on indienimike, joka on hurmannut sekä pelaajat että kriitikot.

