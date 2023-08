Rakettireppu selkään ja vieraalle planeetalle – Outcast: A New Beginning -seikkailu esitteillä uuden trailerin muodossa

Outcast-pelisarjan paluusta on tarjota uutta materiaalia. Tästä on kiittäminen THQ Nordic -julkaisijaa ja Outcast: A New Beginning -nimikettä työstävää Appeal Studiosia.

Aiemmin nimellä Outcast 2: A New Beginning tunnettu nimike on saanut osakseen uuden trailerin osana THQ Nordic Digital Showcase 2023 -presentaatiota. Liikkuva kuva esittelee yksinpeliseikkailun laajaa maailmaa sen asukkaineen, minkä lisäksi tarjolla on pieniä viitteitä nimikkeen juonikuvioista.

Trailerin, jolla rakettirepulla matkaaminen on suuressa osassa, voi katsoa alta.

Lopulliseen peliin lupaillaan muun muassa muokattavia aseistuksia, erilaisia matkantekotapoja sekä 80- ja 90-luvun elokuvien ja sarjakuvien inspiroimaa ulkoasua.

Peli julkaistaan vielä julkistamattomana ajankohtana PlayStation 5:lle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle.

Vuonna 1999 julkaistu ensimmäinen Outcast keskittyi myös jatko-osan pääosassa heiluvaan Cutter Slade -sotilaaseen, joka päätyi vieraaseen, vieraiden olentojen asuttamaan maailmaan. Adelpha-maailman asukkaat pitivät Sladea Ulukai-nimisenä vapahtajanaan, jonka oli määrä suorittaa suuria urotekoja.

Mikäli haluat lukea lisää Outcastista, kannattaa lukaista tuotosta käsittelevä Retromuistelomme: Outcast – liian vähälle huomille jäänyt helmi.

