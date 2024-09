Epic Games Storen ilmaispelit vaihtuvat tänään – menneen viikon nimikkeet ladattavissa vielä pienen hetken

Epic Games Storen ilmaispelit menevät tänään vaihtoon, kuten aina torstaisin tapana on.

Ilmaispelit vaihtuvat tänään Suomen aikaa kello 18:00, joten ehdit mainiosti vielä käydä nappaamassa talteen Petri Leskisen testipenkistä täydet viisi tähteä napanneen TOEM-seikkailun (arvostelu) ja roguelite-henkiseksi toimintaseikkailuksi kuvaillun The Last Stand: Aftermathin.

Illalla tarjolle heitetään puolestaan ranskalaiseen Sainte-et-Clairen pikkukylään sijoittuva hellyttävä tasohyppely The Spirit and the Mouse. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Lisätietoja Epic Games Storesta, täältä.