Ilmaispelejä on taas tarjolla kaksin kappalein Epic Games Storessa

Uudet Epic Storen ilmaispelit ovat Where The Water Tastes Like Wine sekä Railway Empire.

Railway Empire on 1830-luvulle sijoittuva strateginen rautatiesimulaatio, joka sisältää yli neljäkymmentä historiallisesti tarkkaa veturia ja reilut kolmekymmentä erilaista vaunua.

Where The Water Tastes Like Wine puolestaan on tarinavetoinen seikkailu, jossa pelaaja vaeltaa tavaten vieraita ihmisiä, joilla kaikilla on oma tarinansa jaettavana. Pelin kertojana toimii itse Sting.

Molemmat pelit ovat ladattavissa maksutta Epic Games Storesta syyskuun 17. päivään saakka.