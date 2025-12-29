Välitön kulttiklassikko My Winter Car julkaistiin Steamissa Early Access -versiona

My Summer Carin henkinen jatko-osa My Winter Car on julkaistu Steamissa.

Suomalaisen talviautoilun maagiseen maailmaan sijoittuva My Winter Car noudattelee edeltäjänsä tapaan Early Access -julkaisumallia. Pelaamaan siis pääsee jo tässä vaiheessa, vaikka kehitys jatkuu taustalla vielä määrittelemättömän mittaisen ajan – kesäautoversiolla varhaisjulkaisuvaihe kesti vaivaiset kahdeksan vuotta.

Amistech Gamesin kehittämää My Winter Caria kuvaillaan ensimmäisen persoonan selviytymispeliksi, Permanent Death -ominaisuudella tietenkin. Oman menopelin voi kasata noin 200 eri osasesta, ja tarjollahan on autoja aina 60-luvulta kultaiselle ysärille saakka – unohtaa ei sovi rekkaa ja traktoriakaan. Arkeen voi etsiskellä sisältöä esimerkiksi työnteolla, kaljanjuonnilla sekä ralli- ja rata-autokisoilla.

