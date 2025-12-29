Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Välitön kulttiklassikko My Winter Car julkaistiin Steamissa Early Access -versiona
Lähettänyt Ma 29.12.2025 - 22:34 käyttäjä Jaakko Herranen

My Summer Carin henkinen jatko-osa My Winter Car on julkaistu Steamissa.

Suomalaisen talviautoilun maagiseen maailmaan sijoittuva My Winter Car noudattelee edeltäjänsä tapaan Early Access -julkaisumallia. Pelaamaan siis pääsee jo tässä vaiheessa, vaikka kehitys jatkuu taustalla vielä määrittelemättömän mittaisen ajan – kesäautoversiolla varhaisjulkaisuvaihe kesti vaivaiset kahdeksan vuotta.

Amistech Gamesin kehittämää My Winter Caria kuvaillaan ensimmäisen persoonan selviytymispeliksi, Permanent Death -ominaisuudella tietenkin. Oman menopelin voi kasata noin 200 eri osasesta, ja tarjollahan on autoja aina 60-luvulta kultaiselle ysärille saakka – unohtaa ei sovi rekkaa ja traktoriakaan. Arkeen voi etsiskellä sisältöä esimerkiksi työnteolla, kaljanjuonnilla sekä ralli- ja rata-autokisoilla.

Lisätietoja My Winter Carin Steam-tuotesivulta, täältä.

Pelit: 
My Summer Car
My Winter Car
Alustat: 
PC / Windows
Studiot: 
Amistech Games
Julkaisijat: 
Amistech Games
Lähde: 
Steam

