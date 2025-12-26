Leppoisa indiehitti Stardew Valley sai Switch 2 -versionsa

Vanha kunnon Stardew Valley on laajentanut reviiriään jälleen yhdelle uudelle alustalle, Switch 2:lle.
Leppoisa maatilasimulaattori Stardew Valley julkaistiin alkujaan vuonna 2016 PC:lle, sittemmin myös Xboxille, PlayStationille ja Switchille. Knoppitietona tähän väliin pädettäköön, että se on reilun 40 miljoonan myynneillään jo maailman parhaiten kaupaksi käyneiden videopelien listalla sijalla 17.
Niin tai näin, on Stardew Valley julkaistu yllättäen myös Switch 2:lle, tutulla Nintendo Switch 2 Edition -lisänimellä tietenkin. Mikäli peli on jo hallussa alkuperäiselle Switchille, ei päivittäminen uudemmalle raudalle kustanna pennostakaan.
Switch 2 -versio on saanut kylkiäisekseen hiirikontrollit, neljän pelaajan jaetun ruudun yhteistyömoodin, kahdeksan osallistujen verkkopelin ja Game Share -ominaisuuden.
Lisätietoja Stardew Valleyn eShop-tuotesivulta, täältä.