Ikärajavirasto PEGI vihjailee: Pikmin 3 ja Splatoon 3 näyttäisivät saavan Switch 2 -versiot

Switch 2 näyttäisi saavan valikoimiinsa sekä Pikmin 3:n että Splatoon 3:n.
Kaksi päheää kolmososaa valuivat julki mistäpäs muualtakaan, kuin ikärajavirasto Pan European Game Informationin (PEGI) tietokannasta. Sekä Pikmin 3 Deluxe että Splatoon 3 ovat saaneet ikärajansa Switch 2:lle, mikä alkaa olla jo varma merkki kyseisten versioiden nurkan takana väijyvästä julkaisusta – ensiksi mainitusta Switch 2 -versio on tosin jo siivottu pois.
Pikmin 3 julkaistiin alkujaan vuonna 2013 Wii U:lle, sittemmin ehostettuna Deluxe-painoksena ensimmäiselle Switch-konsolille. Värikkään Splatoon 3 -räiskinnän pariin puolestaan päästiin Switchillä vuonna 2022.
Virallista julkistusta voinee odotella tapahtuvaksi aivan lähiaikoina.