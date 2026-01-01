Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Ikärajavirasto PEGI vihjailee: Pikmin 3 ja Splatoon 3 näyttäisivät saavan Switch 2 -versiot
Lähettänyt To 01.01.2026 - 17:01 käyttäjä Jaakko Herranen

Switch 2 näyttäisi saavan valikoimiinsa sekä Pikmin 3:n että Splatoon 3:n.

Kaksi päheää kolmososaa valuivat julki mistäpäs muualtakaan, kuin ikärajavirasto Pan European Game Informationin (PEGI) tietokannasta. Sekä Pikmin 3 Deluxe että Splatoon 3 ovat saaneet ikärajansa Switch 2:lle, mikä alkaa olla jo varma merkki kyseisten versioiden nurkan takana väijyvästä julkaisusta – ensiksi mainitusta Switch 2 -versio on tosin jo siivottu pois.

Lisää aiheesta:

Pikmin 3 julkaistiin alkujaan vuonna 2013 Wii U:lle, sittemmin ehostettuna Deluxe-painoksena ensimmäiselle Switch-konsolille. Värikkään Splatoon 3 -räiskinnän pariin puolestaan päästiin Switchillä vuonna 2022.

Virallista julkistusta voinee odotella tapahtuvaksi aivan lähiaikoina.

