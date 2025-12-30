Kotimainen Trine-nelikko Epic Games -kaupan ilmaispeleinä

Epic Games -pelikaupan ilmaispeleissä on tänään roppakaupalla sinivalkoista magiaa.
Tällä kertaa ilmaiseksi voi käydä nappaamassa talteen Trine: Classic Collectionin. Varsin kattava paketti kätkee sisäänsä peräti neljä helsinkiläisstudio Frozenbyten pulmaseikkailua.
Pakettiin on niputettu Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power sekä Trine 4: Definitive Edition – ainoastaan ikonisen sarjan uusin osa Trine 5: A Clockwork Conspiracy jää uupumaan tästä varsin päheästä paketista. Kaikkien pelien arvostelut voi lukea uutisen lopun linkeistä. Suuntaa siis oitis Epic-kauppaan, tänne, ja lisää Trinet latausjonoon.
Nopeahan täytyy tuttuun tyyliin olla, sillä seuraava ilmaispeli heitetään tarjolle uudenvuoden aattona 31.12. kello 18:00.
Lisää aiheesta: