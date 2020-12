CD Projekt Red vahvistaa: Cyberpunk 2077 käynyt kaupaksi yli 13 miljoonan kopion verran

Cyberpunk 2077 on ongelmistaan huolimatta kelvannut kuluttajille kiitettävää tahtia.

Puolalaiskehittäjä CD Projekt Red kertoo tiedotteessaan pelin käyneen kaupaksi joulukuun 20. päivään mennessä 13 miljoonan myydyn kopion verran. Lukemaassa otetaan huomioon myös pelin keskeneräisyyden vuoksi palautetut kopiot niin digitaalisille kauppapaikoille kuin kivijalkakauppoihinkin, CD Projektin omaa sähköpostia unohtamatta.

Cyberpunk 2077 on ollut pelialan suurin puheenaihe sitten joulukuun 10. päivän julkaisunsa. Pelin on todettu olevan erityisesti vanhemmalla konsoliraudalla täysin keskeneräinen, joten niin Sony kuin Microsoftkin on joutunut hyvittelemään vihaisten kuluttajien ostoksia. Parhaiten Night Cityä tuntuisi pääsevän koluamaan tehokkaalla PC:llä sekä Googlen Stadia-suoratoistoalustalla. Uuden konsolisukupolven versio on tarkoitus julkaista ensi vuoden aikana.

Cyberpunk 2077 nappasi Petri Katajan arvostelussa kolme tähteä, pelialustanaan PlayStation 5.

Lisää aiheesta: