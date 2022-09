Yakuza-pelisarjan nimi vaihtuu – kolmen seuraavan seikkailun ajankohta selvillä trailereiden kera

Segan julkaiseman Yakuza-pelisarjan nimi vaihtuu, minkä ohella kolmen seuraavan seikkailun julkaisuajankohdat nimineen ja trailereineen ovat selvillä.

Ryu Ga Gotoku Studio -studion työstämän Yakuza-sarjan uusi nimi on Like a Dragon. Uusi titteli vastaa nyt sarjan japaninkielistä Ryū ga Gotoku -nimeä, mikä kääntyy englanniksi niin ikään muotoon Like a Dragon.

Eilisessä RGG Summit -tapahtumassa paljastettiin sarjan kolmen seuraavan pelin nimet sekä julkaisuajankohdat.

Ensimmäisenä annettiin lisätietoa aiemmin tällä viikolla paljastetusta Like a Dragon: Ishin! -nimikkeestä. Kyseessä on 1860-luvulle sijoittuva Yakuza-sarjan spinoff, joka julkaistiin PlayStation 3:lle ja PlayStation 4:lle vuonna 2014, mutta vain Japanissa.

Toimintapohjainen Like a Dragon: Ishin! julkaistaan päivämäärällä 21.2.2023 PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle.

Toinen esitelty nimike on Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, joka keskittyy sarjan keskushahmo Kiryu Kazumaan. Tämän normaalia lyhyemmän seikkailun tapahtumat sijoittuvat pelien Yakuza 6: Song of Life ja Like a Dragon 8 väliseen aikaan.

Toimintanimikettä kuvaillaan tehdyksi sarjan pitkäaikaisille faneille. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saapuu tarjolle PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle ensi vuoden aikana.

Seuraava pääsarjan julkaisu on Like a Dragon 8. Se seuraa sarjan seitsemännen osan, Yakuza: Like a Dragonin, päähahmona toiminutta Ichiban Kasugaa. Mukana on myös aiemmin päähahmona tutuksi tullutta Kiryu Kazumaa. Nimike on edeltäjänsä tapaan vuoropohjaisilla taisteluilla varustettu roolipeli.

Like a Dragon 8 saapuu PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle vuonna 2024.

RGG Summitin ulkopuolelta voinee myös kertoa, että Yakuza-spinoffina toimineet Judgment- ja Lost Judgment -pelit ovat saapuneet Steamiin. Traileri ohessa.

