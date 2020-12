Zombikannibaalien armoilla: Sons of the Forest julkaistaan ensi vuonna

Sons of the Forest on saanut ensimmäisen pelikuvalla kyllästetyn trailerinsa.

Endnight Gamesin Sons of the Forest jatkaa vuonna 2018 lopullisen julkaisunsa saaneen The Forestin jalanjäljissä. Lento-onnettomuudesta selvinnyt pelaaja heitetään selviytymään auton oloiselle saarelle, jonka asuttajiksi paljastuvat myös verenhimoiset zombikannibaalit. Siinäpä hötäkässä pitäisi saada aikaiseksi jonkinmoinen asumus niitä välttämättömiä selviytymisvaatimuksia unohtamatta.

Sons of the Forest julkaistaan trailerin mukaan ensi vuoden aikana, joskaan alustoja ei toistaiseksi paljastettu.