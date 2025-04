Razer USB 4 Dock lunastaa kalliin hintansa

Razerin uusi telakka on kallis vehje, jonka kaikki hyvät puolet vertautuvat automaattisesti sen hintaan. Muutaman viikon käytön jälkeen se kuitenkin paljastuu verrattomaksi lisälaitteeksi, joka on jokaisen pennin väärti.

Minimalistisen tyylikäs

Razer USB 4 Dockilla ei ole nokkelaa käärmeeltä perittyä nimeä. Se on vain USB 4 Dock, ja sen tyylikkäästi minimalistinen muotoilu jatkaa tällä linjalla. Tämä on työkalu, jonka ei ole tarkoitus herättää huomiota. Arvosteluun lähetetty hopeinen malli suorastaan katoaa työpöydän muiden laitteiden sekaan. Korkeutta sillä on vain 21,5 millimetriä ja leveyskin jää alle 200 millimetrin. Jos tehopakkaus ei tarvitsisi hävyttömän suurta virtalähdettä, se olisi parhaita kannettavan tietokoneen lisäosia, joita markkinoilta löytyy. Nyt se saa tyytyä vain parhaaksi kotitoimiston lisäosaksi.

Pieneen tilaan on kuitenkin pakattu paljon ja laatua. Liitäntöjen valikoima kattaa lähestulkoon kaiken, mitä vaativampi käyttäjä tarvitsee. USB 4 Dockista on olemassa myös kalliimpi Thunderbolt-versio, joka soveltuu paremmin niille, jotka tarvitsevat vielä enemmän raakaa voimaa. Tavallisellekin tehokäyttäjälle perus USB-versio riittää kuitenkin enemmän kuin hyvin.

Dockin etupuolelta löytyy kolme USB-liitäntää, joista yksi on USB-A- ja kaksi USB-C-mallia. Yksi C-malleista toimii myös virtalähteenä esimerkiksi puhelimelle. Laitteen kaikki USB-liitännät ovat uusinta 3.2 Gen 2 -sarjaa. USB-liitäntöjen vieressä on oikein tervetullut 3,5mm audioliitäntä sekä kaksi eri kokoista UHS-II SD -kortinlukijaa.

Laitteen vasemmalta sivulta löytyy yksittäinen USB-A 2.0 -liitäntä, jonka tarkoitus on tarjota paikka langattomille vastaanottimille, kuten hiirille. Paikka tarjoaa 2.4 GHz:in ja 480 Mb/s nopeudet, joiden pitäisi riittää jopa tehokkaimmalle pelihiirelle.

Vauhtia ja luotettavuutta piisaa

USB 4 Dockin takaosa jatkaa samalla linjalla.

USB 3.2. Gen 1 Type-A -liitäntöjä löytyy yksi, kun taas 3.2. Gen 2 -paikkoja on kaksin kappalein. Koko komeutta rytmittää yksi jykevä Gigabit Ethernet -liitäntä, joka on tervetullut lisä näin epäluotettavien langattomien verkkojen aikana. Ääntä ja kuvaa liikutetaan joko Displayport 1.4- tai HDMI 2.1 -liitännöillä. Lopulta reunasta löytyy yksi USB 4 Type-C -liitin, joka toimii yhdistävänä tekijänä koneen ja telakan välillä, sekä virtajohdon paikka.

Valikoimaa siis löytyy, eikä paikkojen puutetta tarvitse pelätä. Omassa arkikäytössä, johon kuuluu paljon videokäsittelyä, podcasteja, ulkoisia kovalevyjä ja langattomia ohjaimia, en huomannut kertaakaan tarvitsevani ylimääräisiä paikkoja.

Näin ollen myös HDMI- ja Displayport -liitännät olivat täysin riittäviä. Testasin ulostuloa kahteen näyttöön, joista toinen oli 4K 180hz -pelinäyttö ja toinen perinteisempi 1440p 100hz -toimistonäyttö. USB 4 Dock selviytyi monipuolisesta tilanteesta erinomaisesti, enkä kertaakaan huomannut kuvassa minkäänlaista värinää tai pätkimistä. Testasin myös ulostuloa Macbook M1 Airin kautta vastaavin tuloksin.

Ethernet-liitäntä on myöskin laadukas ja toimi vailla sen suurempia yllätyksiä. Tämä onkin USB 4 Dockin parhaita puolia: se ei herätä huomiota suuntaan tai toiseen. Kaikki toimii heti, kun laite on kytketty kiinni. Tässä hintaluokassa se on juuri sitä, mitä oheislaitteiltani haen. Kun työt painavat päälle, en halua edes miettiä mitään ylimääräistä asetusten tai liitäntöjen suhteen.

Muutamia kompromisseja

USB 4 Dockin suurin kompromissi on sen hävyttömän kookas virtalähde, joka omassa käytössäni tarkoittaa sitä, ettei Razerin muuten laadukas laite sovellu matkoille ollenkaan. Virtalähde on melkein itse telakkaa suurempi ja sen jykevä virtajohto on juotettu kiinni mötikkään. Kotikäytössä sen asettaa kerran pöydälle ja unohtaa tyystin. Matkalla se tulee vain tielle. Vaikka kyseessä onkin laadukas ja monipuolinen työkalu, sen tarjoama teho vaatii, että jostain muualta on tingittävä.

Samalla minimaalisuus tarkoittaa sitä, että liitäntöjen tekstit ovat hitusen vaikeasti luettavissa. Jahka liitäntöjen paikat oppii, niin asia ei enää ole ongelma. Mutta ensimmäiset pari päivää menivät turhaan tihrustaessa mikä paikka oli mikäkin. Tämä ongelma oli tosin hopeisen version kanssa. On täysin mahdollista, että mattamustan version kontrasti tarjoaa paremman kokemuksen.

Viat ovat kuitenkin hyvin spesifejä tapauksia, ja mikäli dockia tarvitsee vain kotikäyttöön, niin Razerin tarjonta on kutakuinkin parasta, mitä tästä hintaluokasta löytää. On kuitenkin harmillista, ettei tästä voi puhua täydellisenä pakkauksena missä tahansa, ottaen huomioon miten hyviä läppäreitä Razer tuottaa. Jos kotikäyttö on kuitenkin raskasta ja varsinkin jos taloudesta löytyy kaksi monitoria, jotka tarvitsevat parhaan mahdollisen jaon ilman sen kauheampaa johtohelvettiä, niin Razer USB 4 Dockia on helppo suositella. Se yksinkertaisesti toimii, mikä on paras kehu, mitä tällaiselle laitteelle voi antaa.